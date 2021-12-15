В ОП рассказали о возможных досрочных выборах в ВР

Сразу после демарша, устроенного "Слугой народа" во время голосования за программу действий правительства в политических кругах прошел слух о возможных досрочных выборов Верховной рады. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию отметил, не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента, считая его "явно работоспособным".
Он также уточнил, что ничего плохого в том, что некоторые голосования проходят благодаря другим фракциям, нет. По словам Подоляка, это свидетельство того, что "в парламенте есть конструктивные обсуждения среди всего спектра политических групп".
В нормальном парламенте адекватные инициативы должны поддерживаться разными политическими группами, "независимо от их идеологий или ситуативной политической игры", считает советник Ермака.
В "Слуге народа" также скептически оценивают вероятность досрочных выборов парламента. На одной из недавних встреч на Банковой депутаты спросили о планах президента распустить Раду, говорится в материале.
"Он сказал, что это неразумно и то же самое, что самим себе выстрелить в ногу", - сказал изданию один из присутствовавших во время этой беседы.
Напомним! Народные депутаты сегодня собираются на внеочередное заседание парламента, где рассмотрят, в частности, постановление о проведении местных выборов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии