В ОП рассказали о трансформации института уполномоченных главы государства

У Владимира Зеленского появились советники - уполномоченные, в Офисе президента объяснили кто они и чем будут заниматься.
О трансформации
С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных Президента Украины принято решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей. Вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники - уполномоченные Президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить, отметили в ОП.
Советник - уполномоченный по вопросам безбарьерности
У Зеленского отметили, что направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника - уполномоченного будет входить обеспечение осуществления Президентом Украины конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды, что предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме.
На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель Общественной организации "Безбарьерность".
Советник - уполномоченный по правам ребенка и детской реабилитации
Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации, что очень актуально, в частности в условиях продолжения вооруженной агрессии против Украины. Соответствующие обязанности будет исполнять советник - уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации "Почувствуй".
Советник - уполномоченный по вопросам участников боевых действий
Направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.
Советник - уполномоченный по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта
Состоялась замена направления уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником - уполномоченным назначена Ольга Будник.
С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных Президента Украины принято решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей. Вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники - уполномоченные Президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить, отметили в ОП.
Советник - уполномоченный по вопросам безбарьерности
У Зеленского отметили, что направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника - уполномоченного будет входить обеспечение осуществления Президентом Украины конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды, что предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме.
На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель Общественной организации "Безбарьерность".
Советник - уполномоченный по правам ребенка и детской реабилитации
Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации, что очень актуально, в частности в условиях продолжения вооруженной агрессии против Украины. Соответствующие обязанности будет исполнять советник - уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации "Почувствуй".
Советник - уполномоченный по вопросам участников боевых действий
Направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.
Советник - уполномоченный по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта
Состоялась замена направления уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником - уполномоченным назначена Ольга Будник.
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