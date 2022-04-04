В ОП рассказали о результатах визита Зеленского в Литву

19:40 06 июля Киев, Украина

Президенты от Украины, Литвы и ЕС провели трехсторонние переговоры в Вильнюсе. Особое внимание в переговорах было акцентировано на теме оккупации украинских земель и предстоящему проведению Крымской платформы.

Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.



Отмечается, что Зеленский отметил неизменность стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.



Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, которая продолжается вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Украины.

"Зеленский выразил благодарность Литве и руководству Европейского Союза за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Также Зеленский проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве. Он отметил важность этого мероприятия для привлечения внимания международного сообщества к оккупации АР Крым.



Кроме того, Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23 саммиту Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.



Он поблагодарил за принятие Советом Европейского Союза проекта Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что настоящее Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время.



Отдельное внимание собеседники уделили инициативе Ассоциированное трио, которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.



Также Зеленский и Мишель согласовали график своих дальнейших контактов.