В ОП рассказали о результатах визита Зеленского в Литву

Президенты от Украины, Литвы и ЕС провели трехсторонние переговоры в Вильнюсе. Особое внимание в переговорах было акцентировано на теме оккупации украинских земель и предстоящему проведению Крымской платформы.
Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что Зеленский отметил неизменность стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.
Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, которая продолжается вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Отмечается, что Зеленский отметил неизменность стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.
Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, которая продолжается вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Также Зеленский проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве. Он отметил важность этого мероприятия для привлечения внимания международного сообщества к оккупации АР Крым.
Кроме того, Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23 саммиту Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.
Он поблагодарил за принятие Советом Европейского Союза проекта Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что настоящее Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время.
Отдельное внимание собеседники уделили инициативе Ассоциированное трио, которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.
Также Зеленский и Мишель согласовали график своих дальнейших контактов.
Кроме того, Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23 саммиту Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.
Он поблагодарил за принятие Советом Европейского Союза проекта Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что настоящее Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время.
Отдельное внимание собеседники уделили инициативе Ассоциированное трио, которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.
Также Зеленский и Мишель согласовали график своих дальнейших контактов.
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