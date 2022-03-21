В ОП рассказали, кто заменит Юлию Мендель

Новым спикером президента станет бывший ведущий новостей на одном из украинских телеканалов - Сергей Никифоров.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немного позже будет представлен г-н Сергей... ", - сказал Подоляк.
Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24", до этого он работал на канале Euronews.
Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оставляет эту должность.
"Спикер - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немного позже будет представлен г-н Сергей... ", - сказал Подоляк.
Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24", до этого он работал на канале Euronews.
Напомним, в апреле стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оставляет эту должность.
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