В ОП появилась вакансия - руководитель Государственного управления делами. Объявлен конкурс

Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами. Распоряжение об этом уже опубликовано на сайте президента.
Об этом сказано на сайте главы государства.
Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".
Должностной оклад руководителя Госуправления делами будет составлять 49 140 гривен.
Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".
Должностной оклад руководителя Госуправления делами будет составлять 49 140 гривен.
Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
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