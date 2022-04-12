В ОП появилась вакансия - руководитель Государственного управления делами. Объявлен конкурс

06:34 14 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами. Распоряжение об этом уже опубликовано на сайте президента.

Об этом сказано на сайте главы государства.



Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".



Должностной оклад руководителя Госуправления делами будет составлять 49 140 гривен.



Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.