В ОП появилась вакансия - руководитель Государственного управления делами. Объявлен конкурс

06:34 14 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами.  Распоряжение об этом уже опубликовано на сайте президента.
 
Об этом сказано на сайте главы государства.

Конкурс объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".

Должностной оклад руководителя Госуправления делами будет составлять 49 140 гривен.

Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.