В ОП озвучили все пять вопросов Зеленского

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, рассекретил оставшиеся три вопроса Владимира Зеленского.
Приведенный перечень вопросов выглядит так:
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?", - пишет НВ со ссылкой на данные Подоляка.
Подоляк также добавил, что "по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения".
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