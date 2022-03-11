В ОП озвучили все пять вопросов Зеленского

19:42 15 Октябрь Киев, Украина

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк , рассекретил оставшиеся три вопроса Владимира Зеленского.



Приведенный перечень вопросов выглядит так:



1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?



2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?



3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?



4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?



5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?", - пишет НВ со ссылкой на данные Подоляка.



Подоляк также добавил, что "по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения".