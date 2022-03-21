В ОП отреагировали на заявление Путина об «антиконституционном перевороте» в Украине

07:23 23 июня Киев, Украина

Если бы страна-агрессор не пыталась контролировать Украину, то события 2013 года могли бы развиваться иначе.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк , комментируя статью, в которой Путин назвал события времен Революции достоинства «антиконституционным переворотом», организованным США при одобрении Европы.

"Было бы наивным ожидать от руководства РФ признание, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высшие государственные должности. Но факты очень четкие. И бесспорны. Господин Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции, от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева ... Если бы Кремль не пытался контролировать Украину и другие соседние государства и не выставлял ультиматумов, события 2013 могли бы развиваться иначе.", - заявил Подоляк.

Подоляк заявил, что Янукович сломал евроинтеграционную мечту украинцев из-за ультиматума от России в стиле "или-или" – или Запад, или Россия.



Хотя у Зеленского и считают, что события в 2013 могли бы развиваться иначе, если бы Кремль не вмешивался, однако сейчас это уже нет смысла обсуждать, поскольку общество сделало свой выбор.



Советник Ермака добавил, что нет такой силы, которая могла бы навязать Европе ложные трактовки захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе.