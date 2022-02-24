В ОП отреагировали на пожары в Луганской области и настояли на увеличении расходов на ГСЧС

Офис президента выразил благодарность спасателям, военным и всем, кто вовлечен в укрощения пожаров на Луганщине и спасение людей. Там отметили, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает.
В ОП требуют четко установить причины такого масштабного распространения огня. Там приняли к сведению сообщение Генпрокурора Ирины Венедиктов о уголовных производствах, начатых по факту пожаров. "Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной части этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", — добавляется в заявлении.
Также в Офисе президента обратили внимание правительства на необходимость быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров: "Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме".
Кроме этого, в заявлении обратились к нардепам и призвали учесть при утверждении проекта госбюджета на 2021 год потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства, в частности ДСНС.
Напомним, днем 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. В результате пожаров погибло уже пять человек.
В ОП требуют четко установить причины такого масштабного распространения огня. Там приняли к сведению сообщение Генпрокурора Ирины Венедиктов о уголовных производствах, начатых по факту пожаров. "Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной части этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", — добавляется в заявлении.
Также в Офисе президента обратили внимание правительства на необходимость быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров: "Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме".
Кроме этого, в заявлении обратились к нардепам и призвали учесть при утверждении проекта госбюджета на 2021 год потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства, в частности ДСНС.
Напомним, днем 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. В результате пожаров погибло уже пять человек.
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