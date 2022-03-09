В ОП объяснили необходимость проведения всенародного опроса в день выборов

15:46 13 Октябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса 25 октября, в Офисе Президента подчеркнули, что такой опрос не будет иметь юридических последствий.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - говорится в сообщении ОП.

В Офисе президента уверены, что не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики.

"Опрос – другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - объяснили в пресс-службе ОП.

Там напомнили, что среди ключевых приоритетов президента Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году с целью существенно переформатировать принципы политического устройства Украины, отдельно было желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.

"То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами", - отметили в Офисе президента.

В Офисе президента указали, что одной из "неприятных и очевидно недемократических особенностей" политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики от ожиданий граждан.