В ОП объяснили необходимость проведения всенародного опроса в день выборов

Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса 25 октября, в Офисе Президента подчеркнули, что такой опрос не будет иметь юридических последствий.
"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - говорится в сообщении ОП.
В Офисе президента уверены, что не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики.
"Опрос – другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - объяснили в пресс-службе ОП.
Там напомнили, что среди ключевых приоритетов президента Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году с целью существенно переформатировать принципы политического устройства Украины, отдельно было желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.
"То есть открыть в Украине двери для настоящей демократии. Когда общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь. Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами", - отметили в Офисе президента.
В Офисе президента указали, что одной из "неприятных и очевидно недемократических особенностей" политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики от ожиданий граждан.
"Государство отдельно, общество отдельно. Очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них. В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего – государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества", - подчеркивается в комментарии.
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