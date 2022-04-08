В ООН заявили о необходимости проведения в Украине переписи населения

Украинскому правительству в срочном порядке нужно организовать перепись населения, которая в последний раз проводилась в Украине 20 лет назад.
Об этом заявила Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая сейчас проходит в Вильнюсе.
Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.
Напомним, ранее Кабмин решил провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.
Также правительство предложило проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет.
Также правительство предложило проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет.
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