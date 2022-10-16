В ООН заявили, что изнасилование – это военная стратегия рф

08:48 16 октября Киев, Украина

Российские военные в Украине часто занимаются сексуальным насилием, и это является частью "военной стратегии" россии. Об этом заявила специальная представительница Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен, сообщает Голос Америки.

Так, отвечая на вопрос, используется ли изнасилование как оружие во время войны в Украине, Паттен отметила:

"Там есть все признаки этого". "Когда женщин удерживают целыми днями и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда ты видишь генитальные обрезания, когда слышишь, как женщины свидетельствуют о российских солдатах, у которых есть с собой виагра, - это явно военная стратегия... И когда жертвы рассказывают, что было сказано (военными рф - ред.) во время изнасилования, это явно целенаправленная тактика дегуманизации жертвы", - сказала представительница ООН.

По ее словам, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет. Жертвами являются в большинстве своем женщины и девочки, однако захватчики также насилуют мужчин и мальчиков.

В конце сентября в ООН обнародовали отчет, где говорилось о подтверждении "более сотни случаев" изнасилований или сексуальных насилий в Украине с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале этого года.

Ранее в соцсетях сообщали, что "кадыровцы" изнасиловали мобилизованных мужчин в "ДНР".