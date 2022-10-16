В ООН заявили, что изнасилование – это военная стратегия рф

Российские военные в Украине часто занимаются сексуальным насилием, и это является частью "военной стратегии" россии. Об этом заявила специальная представительница Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен, сообщает Голос Америки.
Так, отвечая на вопрос, используется ли изнасилование как оружие во время войны в Украине, Паттен отметила:
По ее словам, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет. Жертвами являются в большинстве своем женщины и девочки, однако захватчики также насилуют мужчин и мальчиков.
В конце сентября в ООН обнародовали отчет, где говорилось о подтверждении "более сотни случаев" изнасилований или сексуальных насилий в Украине с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале этого года.
Ранее в соцсетях сообщали, что "кадыровцы" изнасиловали мобилизованных мужчин в "ДНР".
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