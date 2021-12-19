В ООН раскритиковали законопроект об СБУ

15:52 19 Ноябрь Киев, Украина





Сообщения с критикой разместили на странице ООН в фейсбуке



В частности, законопроект: ООН раскритиковали последнюю версию проекта закона о Службе безопасности Украины (СБУ) , обнародованную 18 октября, из-за того, что она по-прежнему не предусматривает достаточных гарантий для предотвращения злоупотреблений властными полномочиями со стороны ведомства.Сообщения с критикой разместили на странице ООН в фейсбукеВ частности, законопроект:

прямо не запрещает СБУ иметь собственные места содержания под стражей и содержать задержанных в местах, отличных от указанных в законе "О предварительном заключении";

предоставляет работникам службы широкий доступ к информации и персональным данным в условиях ограниченного внешнего контроля;

позволяет отложить полную передачу следственных функций другим правоохранительным органам до 2025 года в зависимости от принятия соответствующего законодательства.

В ООН напомнили, что в докладах организации приводятся многочисленные примеры неуважения и нарушения прав человека со стороны СБУ в контексте вооруженного конфликта. Также задокументирована преимущественная безнаказанность за нарушения, предположительно совершенные сотрудниками СБУ.

"Мы призываем продолжить работу над законопроектом, чтобы решить эти и другие проблемы , на которые указывают украинские правозащитные общественные организации", - говорится в тексте сообщения.

Также в ООН обеспокоены анонсированным намерением украинских властей использовать упрощенную процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении без полного его обсуждения, что противоречит идее общественного контроля над СБУ.



Ранее о том, что законопроект о реформировании СБУ, если его примут в нынешнем виде, предоставит спецслужбе широкие полномочия без существенных гарантий злоупотребления этими полномочиями, предупреждали эксперты Международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).



Напомним, в январе 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 3196-д "О Службе безопасности Украины" и назначила документ ко второму и последнему чтению в начале июня. Из-за критики украинских и международных правозащитников разбирательство неоднократно переносилось. Известно, что голосование по проекту закона нардепы запланировали на парламентскую неделю 12-16.11.2021 года.



Проект претерпел многочисленные пересмотры между первым и вторым чтениями, но, по мнению украинских и международных правозащитных групп, все равно содержит положения, которые предоставляют СБУ слишком широкий круг полномочий: надзор, право на контроль за въездом и задержание граждан без соответствующих гарантий прав человека , утверждают правозащитники



Украинские правозащитники неоднократно критиковали законопроект, называя СБУ "основным нарушителем прав человека".