В ООН призвали россиян прекратить кровопролитие

В ООН были шокированы нападением на детскую больницу в Мариуполе и призвали прекратить это бессмысленное насилие.
В Организации Объединенных Наций (ООН) отреагировали на ужасное преступление российский оккупантов, которые сбросили бомбу на детскую больницу с родильным отделением в украинском городе Мариуполь. Там призвали россиян прекратить кровопролитие.
Такие заявление опубликовал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 9 марта. Он сказал, что мирное население больше всего страдает в войне, которая не имеет к ним никакого отношения
Такие заявление опубликовал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 9 марта. Он сказал, что мирное население больше всего страдает в войне, которая не имеет к ним никакого отношения
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии