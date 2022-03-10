В ООН призвали россиян прекратить кровопролитие

08:09 10 Март Киев, Украина

В ООН были шокированы нападением на детскую больницу в Мариуполе и призвали прекратить это бессмысленное насилие.

В Организации Объединенных Наций (ООН) отреагировали на ужасное преступление российский оккупантов, которые сбросили бомбу на детскую больницу с родильным отделением в украинском городе Мариуполь. Там призвали россиян прекратить кровопролитие.

Такие заявление опубликовал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 9 марта. Он сказал, что мирное население больше всего страдает в войне, которая не имеет к ним никакого отношения
"Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения", – написал он.
Гутерриш отметил, что это бессмысленное насилие должно прекратиться. "Прекратите кровопролитие сейчас же!" – подчеркнул генсек ООН.
 