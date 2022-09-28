В ООН отреагировали на российские "референдумы"

11:59 28 сентября Киев, Украина

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины являются незаконными в соответствии с международным правом и не выражают волю народа.



По словам заместительницы главы По словам заместительницы главы ООН Розмари Дикарло, оккупационные власти Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей спрашивали украинцев, одобряют ли они присоединение своих регионов к россии. Голосование при этом проводилось не только на избирательных участках, но и с помощью поквартирного обхода «в сопровождении вооруженных людей».

«Односторонние действия, направленные на то, чтобы придать видимость легитимности попытке одного государства присоединить силой территории другого государства, выставляя это как волеизъявление народа, не могут рассматриваться как законные по международному праву», — сказала Дикарло.

ООН привержена территориальной целостности, единству и суверенитету Украины в пределах международно признанных границ страны, подчеркнула Дикарло. Она также напомнила, что россия обязана в соответствии с международным правом уважать законы Украины во время оккупации ее территорий.

«Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдума», — прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев признает Устав ООН, основные принципы сосуществования народов и будет продолжать действовать, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, Европе и мире.