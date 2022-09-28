В ООН отреагировали на российские "референдумы"

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины являются незаконными в соответствии с международным правом и не выражают волю народа.
По словам заместительницы главы ООН Розмари Дикарло, оккупационные власти Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей спрашивали украинцев, одобряют ли они присоединение своих регионов к россии. Голосование при этом проводилось не только на избирательных участках, но и с помощью поквартирного обхода «в сопровождении вооруженных людей».
ООН привержена территориальной целостности, единству и суверенитету Украины в пределах международно признанных границ страны, подчеркнула Дикарло. Она также напомнила, что россия обязана в соответствии с международным правом уважать законы Украины во время оккупации ее территорий.
По его словам, Киев признает Устав ООН, основные принципы сосуществования народов и будет продолжать действовать, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, Европе и мире.
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