В ООН назвали количество погибших в войне украинцев

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину, до 24:00 16 марта 2022 года потери среди гражданских составили 2032 человека (в возведении сутки ранее – 1900), в том числе 780 погибших (726). Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
«УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжались интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения», – отмечается в документе.
Это касается, например, Волновахи и Мариуполя (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.), Северодонецка и Рубежного (Луганская обл.), Тростянца (Сумская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.
«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», – говорится в строительстве.
По подтвержденным данным ООН, погибли 146 мужчин, 111 женщин, 15 мальчиков и 7 девочек, тогда как пол 36 детей и 465 взрослых пока не удалось установить.
Среди 1252 раненых 17 девочек и 7 мальчиков, а также 44 ребенка, пол которых пока не удалось установить.
В своде говорится, что, по данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 9:00 17 марта погибли 108 детей и были ранены более 120.
«УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжались интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения», – отмечается в документе.
Это касается, например, Волновахи и Мариуполя (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.), Северодонецка и Рубежного (Луганская обл.), Тростянца (Сумская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.
«Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», – говорится в строительстве.
По подтвержденным данным ООН, погибли 146 мужчин, 111 женщин, 15 мальчиков и 7 девочек, тогда как пол 36 детей и 465 взрослых пока не удалось установить.
Среди 1252 раненых 17 девочек и 7 мальчиков, а также 44 ребенка, пол которых пока не удалось установить.
В своде говорится, что, по данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 9:00 17 марта погибли 108 детей и были ранены более 120.
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