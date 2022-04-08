В ООН назвали количество погибших мирных жителей Украины

С начала войны в Украине погибли 1 480 мирных жителей, ранено 2 195 человек. Речь идет только о подтвержденных случаях, фактическое число может быть больше.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Среди убитых: 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока не выяснен.
Среди раненых: 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1 565 взрослых, пол которых неизвестен.
УВКПЧ отмечает, что большинство смертей и ранений произошло в результате применения боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения. Это, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли бои, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи, Изюма, Попасной и Бородянки.
Среди убитых: 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока не выяснен.
Среди раненых: 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1 565 взрослых, пол которых неизвестен.
УВКПЧ отмечает, что большинство смертей и ранений произошло в результате применения боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения. Это, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли бои, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи, Изюма, Попасной и Бородянки.
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