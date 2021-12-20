В ООН ключевой проблемой Украины назвали неспособность властей обеспечить безопасность журналистов

14:42 15 Декабрь Киев, Украина





Такой вывод сделало в новом тематическом докладе Управления Верховного комиссара



Доклад охватывает отчетный период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2021 года, сосредотачиваясь на вопросах свободы мнения и выражения взглядов, мирных собраний и объединений и положении правозащитников и правозащитниц по всей Украине.



Всего на территории, контролируемой правительством, УВКПЧ ООН по правам человека задокументировало 36 случаев нападений, угроз, актов устрашения и языка вражды, направленных



В основном нарушители не были привлечены к ответственности, что создает чувство безнаказанности и приводит к новым нападениям, отмечается в докладе.



Начало отчетного периода характеризовалось понижением политического напряжения после президентских и парламентских Одной из ключевых проблем Украины остается неспособность органов власти обеспечить физическую безопасность журналистов, работников СМИ, блоггеров, лиц, выражающих мнения по чувствительным тематикам, активистам и правозащитникам.Такой вывод сделало в новом тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН о правах человека (УВКПЧ ООН) "Гражданское пространство и основные свободы в Украине".Доклад охватывает отчетный период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2021 года, сосредотачиваясь на вопросах свободы мнения и выражения взглядов, мирных собраний и объединений и положении правозащитников и правозащитниц по всей Украине.Всего на территории, контролируемой правительством, УВКПЧ ООН по правам человека задокументировало 36 случаев нападений, угроз, актов устрашения и языка вражды, направленных против журналистов, работающих над чувствительными политическими темами и темой ограничений по COVID-19, а также правозащитников и правозащитниц, в частности, тех, кто занимается вопросами прав женщин, гендерного равенства, предотвращения коррупции, прав меньшинств и окружающей среды.В основном нарушители не были привлечены к ответственности, что создает чувство безнаказанности и приводит к новым нападениям, отмечается в докладе.Начало отчетного периода характеризовалось понижением политического напряжения после президентских и парламентских

выборов в 2019 году.

Среди пострадавших журналистов больше всего критиков политики правительства

В 2020 году состояние реализации свободы мнения и выражения взглядов, мирных собраний и объединений ухудшилось накануне местных выборов и из-за появления новых проблем, вызванных введением противопандемических мер.

"Правительственные санкции, повлиявшие на деятельность телеканалов и онлайн-СМИ, и неспособность власти защитить журналистов и других лиц от нападений или привлечь нарушителей к ответственности ограничили доступ общественности к информации и повлияли на свободное выражение мнений", - говорится в докладе.

Против журналистов, работников СМИ, блоггеров и высказывающих мнения с критикой органов власти, политики правительства или господствующей политической повестки дня, за отчетный период зафиксировали 29 инцидентов. В 22 из них преступники прибегали к насилию, в других – были угрозы, в частности онлайн, подстрекательство к насилию, онлайн-кампании по дискредитации и умышленное повреждение имущества.



Объектами большинства из 15 нападений, зафиксированных УВКПЧ в 2020 году, были журналисты-расследователи и работники СМИ, освещающие политические темы, такие как обвинение в коррупции и применение ограничений, связанных с COVID-19.



В этом году 7 из 14 задокументированных нападений были направлены против тех, кто высказывал мнения по политическим вопросам или критиковал основные нарративы власти.



Так, в одном из случаев члены пропагандирующих насилие групп в присутствии правоохранителей выкрикивали угрозы фотографу популярного СМИ, который снимал организованный ими митинг. Несмотря на очевидные признаки перерастания

ситуации в физическое нападение, сотрудники полиции не вмешались, чтобы остановить нападающих или защитить жертву.

Принятие санкций против СМИ не отвечает международным стандартам

На свободу мнения и выражения взглядов 2021 года также повлияли санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны и принятые президентом Владимиром Зеленским против нескольких компаний и частных лиц, которые фактически привели к закрытию трех телевизионных каналов и заблокировали доступ к онлайн-СМИ, воспринимаемым многими как оппозиционные или пророссийские медиаисточники.

"Хотя защита нацбезопасности и общественного порядка является законной целью, которая может оправдать ограничение свободы выражения мнений, международные стандарты в области прав человека требуют, чтобы эти ограничения были пропорциональными и налагались независимым органом", - подчеркнули в УВКПЧ ООН.

Решения о санкциях были приняты исполнительным органом под председательством президента, а текст указов не содержал обоснования введения санкций, в частности, конкретных проблем безопасности или объяснения, как конкретные санкции будут решать такие проблемы и почему менее ограничительные санкции не могут быть эффективными. Следовательно, в этих решениях не было доказано соответствие международным стандартам необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений, подчеркнули в докладе.



Нехватка четкого обоснования санкций может повлечь за собой самоцензуру СМИ, они начнут избегать освещения чувствительных тем, которые могут оцениваться как связанные с вопросами национальной безопасности, считают в управлении. Санкции также привели к стигматизации медиаспециалистов, ранее работавших или далее работающих в СМИ, затронутых санкционными мерами. Это подрывает критическую журналистику и создает раскол среди медиаработников,

отметили в УВКПЧ ООН.

Большинство нападений совершили на женщин-активисток и правозащитниц

Правозащитники и правозащитницы на территории, контролирующей правительство, преимущественно работали в условиях, позволяющих реализовывать свои основополагающие свободы и участвовать в государственных делах и общественной жизни.



Однако некоторые группы сталкиваются с большим трудом в своей работе. За отчетный период УВКПЧ зафиксировало 14 инцидентов, включая нападения, угрозы и запугивания, которые касались 18 правозащитников и правозащитниц – десяти женщин и восьми мужчин. Среди них – женщины-правозащитницы, защитники прав женщин, ЛГБТ-активисты и активистки, правозащитники и правозащитницы, работающие над вопросами борьбы с коррупцией и экологией, особенно в регионах.



Лишь в одном из этих инцидентов личности нарушителей установили, и теперь их привлекают к ответственности.



Из 14 задокументированных инцидентов 11 были направлены против правозащитниц. В одном случае 15 июля 2021 года двое неизвестных жестоко избили правозащитницу из Днепра, работавшую над вопросами коррупции. Она попала в больницу. Потерпевшая проводила расследование и сообщала о незаконном захвате объектов недвижимости. Двум задержанным было сообщено о подозрении в деле с квалификацией "покушение на убийство".



Среди всех задокументированных инцидентов восемь были направлены против десяти ЛГБТ-активистов и активисток.

“В семи из восьми случаев, несмотря на то, что потерпевшие сообщили полиции факты, указывающие на дискриминационные мотивы этих нападений, они не были учтены, а в центре расследования и обвинения было менее тяжкое преступление – хулиганство. Как следствие, признанные виновными лица не будут наказаны пропорционально тяжести преступления, а жертвы не будут иметь эффективное средство правовой защиты”, – подчеркнули в докладе.

Правозащитницы сталкивались с дополнительными гендерными рисками и препятствиями в их работе из-за стигмы, гендерных стереотипов, неравенства и дискриминации. УВКПЧ отмечает, что случаи языка вражды против правозащитниц учащались до, во время и после собраний ЛГБТИ, а также феминистских маршей и мероприятий.



Так, в период проведения маршей в честь Международного женского дня и ЛГБТ-прайда в 2020 и 2021 годах государственные служащие употребляли в отношении правозащитниц сексистские, женоненавистнические и гомофобные выражения, которые затем были растиражированы в самых популярных СМИ и социальных сетях.



В течение отчетного периода УВКПЧ также зафиксировало дискриминационные изречения и угрозы гендерно обусловленного насилия со стороны других лиц в адрес правозащитниц, включая ЛГБТ-лица, как онлайн, так и офлайн. Унизительные комментарии по поводу их сексуальности, сексуальной ориентации и репродуктивного или семейного статуса использовались для дискредитации работы правозащитниц.



В некоторых случаях этому предшествовал язык вражды со стороны групп, пропагандирующих насилие, в частности крайних правых.

“В целом большинство случаев языка вражды, задокументированных УВКПЧ за отчетный период, были направлены против ромов и часто содержали подстрекательство к насилию против них. Украинское законодательство не предусматривает уголовную ответственность за подстрекательство к насилию, что противоречит статье 20 Международного пакта о гражданских и политических правах», – уточняется в докладе.

В то же время УВКПЧ отметило действия украинского правительства в целях повышения безопасности активистов и журналистов, а также улучшения в обеспечении общественного порядка во время крупных публичных собраний в течение отчетного периода. Однако в управлении отметили, что Украину характеризует общую нехватку ответственности для правонарушителей, которые прибегают к насилию и угрозам в отношении правозащитников и правозащитниц, работников СМИ, общественных деятелей и т.д.



В частности, в ряде задокументированных случаев нарушители не скрывали принадлежности к группам, которые пропагандируют насилие, но, несмотря на это, следователи не смогли установить их лица.



Несмотря на улучшение охраны общественного порядка во время крупных собраний ЛГБТ, безопасность на собраниях меньшего масштаба, а также на собраниях, посвященных различным чувствительным темам, по-прежнему недостаточна, что подвергает участников риску физических нападений, говорится в докладе