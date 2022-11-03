В октябре в течение дня армия рф теряла такое количество техники, которого хватило бы на батальон - британская разведка

Войска рф в октябре теряли 40 единиц бронетехники в день, а это примерно равно количеству техники батальона*. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Отмечается, что российские солдаты, служащие в Украине, разочарованы тем, что они вынуждены служить на старых боевых машинах пехоты, которые они описывают как "алюминиевые банки".
Отмечается, что российские солдаты, служащие в Украине, разочарованы тем, что они вынуждены служить на старых боевых машинах пехоты, которые они описывают как "алюминиевые банки".
В разведке отметили, что в последние недели россия, вероятно, получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из складов беларуси.
*В танковом батальоне общевойсковых полков и дивизий рф 31 танк: 30 единиц в трех танковых ротах и еще один – у командира батальона
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