В октябре в течение дня армия рф теряла такое количество техники, которого хватило бы на батальон - британская разведка

13:57 03 ноября Киев, Украина

Войска рф в октябре теряли 40 единиц бронетехники в день, а это примерно равно количеству техники батальона*. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Отмечается, что российские солдаты, служащие в Украине, разочарованы тем, что они вынуждены служить на старых боевых машинах пехоты, которые они описывают как "алюминиевые банки".

"В середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц техники в день: это примерно равно количеству техники батальона", — говорится в отчете.

В разведке отметили, что в последние недели россия, вероятно, получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из складов беларуси.

"Бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в русском пути ведения войны. российские силы в Украине сейчас испытывают проблемы частично из-за трудностей со снабжением как артиллерийских боеприпасов, так и достаточного количества исправных бронированных машин", — отметили в Минобороны Британии.

*В танковом батальоне общевойсковых полков и дивизий рф 31 танк: 30 единиц в трех танковых ротах и еще один – у командира батальона