В оккупированном Приднестровье замечены российские миротворцы со знаком «Z» на форме

11:29 31 марта Киев, Украина

В СМИ появились фото с приднестровскими миротворцами, надевшими шевроны со знаком «Z». В миротворческой миссии Приднестровья представлены военнослужащие Российской Федерации, Республики Молдова и так называемой ПМР.