В оккупированном Приднестровье замечены российские миротворцы со знаком «Z» на форме

В СМИ появились фото с приднестровскими миротворцами, надевшими шевроны со знаком «Z». В миротворческой миссии Приднестровья представлены военнослужащие Российской Федерации, Республики Молдова и так называемой ПМР.
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь подтвердил факт перемещения войск РФ в сторону Приднестровья. Он отметил, что это связано с тем, что Россия попытается расширить линию фронта для демонстрационных маневров и отвлечения внимания ВСУ.
Напомним, недавно ПАСЕ в своей резолюции об осуждении агрессии РФ против Украины вспомнила и Приднестровье, признав его оккупированным.
Напомним, недавно ПАСЕ в своей резолюции об осуждении агрессии РФ против Украины вспомнила и Приднестровье, признав его оккупированным.
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