В оккупированном Мелитополе появились специальные шпионы от ФСБ рф - мэр

13:30 05 июня Киев, Украина

Мелитополь в этой войне зарекомендовал себя как партизанский город. Оккупационные власти бессильны заставить население принять "новый порядок", получить паспорт рф или проголосовать в псевдо-референдуме. Желая сломить партизанский дух мелитопольцев, рашисты прибегли к излюбленным мерам. Во временно оккупированный Мелитополь прибыли шпионы от российской ФСБ, которые разыскивают патриотически настроенных граждан. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно высказывать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан", - написал он.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Старобельске Луганской области российские войска вывозят в неизвестном направлении людей, подозреваемых в поддержке Украины.

А во временно захваченном Сватовском районе Луганщины российские оккупанты повесили мужчину с проукраинской позицией.