В оккупированном Мариуполе новый "мэр"

12:05 24 января Киев, Украина

Захваченный и разрушеный Мариуполь "возглавил" Олег Моргун, который был приговорен украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".

Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.
 
"Оккупанты сменили "смотрящего" в Мариуполе. Теперь город возглавил бывший работник милиции, осужденный на 11 лет", - говорится в сообщении.
 
В горсовете подчеркнули, что мнения жителей Мариуполя об этом "назначении" не спрашивали.

Моргун – бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. "Он был в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог сбежать на оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
 
"Назначение Моргуна свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован (Константин Иващенко, исполнявший роль гауляйтера сразу после оккупации - УНИАН). Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которая предназначалась для эвакуации жителей", - сказано в сообщении.