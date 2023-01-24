В оккупированном Мариуполе новый "мэр"

Захваченный и разрушеный Мариуполь "возглавил" Олег Моргун, который был приговорен украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".
Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.
Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.
В горсовете подчеркнули, что мнения жителей Мариуполя об этом "назначении" не спрашивали.
Моргун – бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. "Он был в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог сбежать на оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Моргун – бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. "Он был в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог сбежать на оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
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