В оккупированном Мариуполе нарастает движение сопротивления под знаком "Ї"

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.



/>Партизанское движение ставит по городу свои метки "Ї", напоминая оккупантам и коллаборантам, что возмездие рядом.

ТГ-канал Мариуполь. Сопротивление ежедневно пишет более полное напоминание.

"Русня засыпает - просыпается Сопротивление!

Русня - не спать! Бояться! Мы тут! "Ї" - это больше чем буква "Ї" - это больше чем символ. "Ї" - это протест "Ї" - это про независимость "Ї" - это про нашу свободу "Ї" - Ї*аш русню", - говорится в сообщениях партизан.