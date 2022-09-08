В оккупированном Мариуполе нарастает движение сопротивления под знаком "Ї"
09:43 08 сентября Киев, Украина
В Мариуполе нарастает движение сопротивления под знаком украинской буквы "Ї".
Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко./>Партизанское движение
ставит по городу свои метки "Ї", напоминая оккупантам и коллаборантам, что возмездие рядом.
"Мариуполь
. Сопротивление. Краткий отчет за сутки. Акция "Ї" превращается в страшный сон оккупационных властей. Буквы появляются совсем не там, где ищут. А мариупольцы вместо того, чтобы "стучать" - приобщаются к рисованию! И не только. Больше глаз, больше ушей, больше рук в городе. МраZота начинает оглядываться по-настоящему!" - пишет Андрющенко.
ТГ-канал Мариуполь. Сопротивление ежедневно пишет более полное напоминание.
"Русня засыпает - просыпается Сопротивление!
Русня - не спать! Бояться! Мы тут! "Ї" - это больше чем буква "Ї" - это больше чем символ. "Ї" - это протест "Ї" - это про независимость "Ї" - это про нашу свободу "Ї" - Ї*аш русню", - говорится в сообщениях партизан.
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