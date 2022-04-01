В оккупированном ЛНР вручали медали за «образование СССР»

СБУ открыла уголовные производства по группе депутатов Госдумы РФ. По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, они во главе с секретарем ЦК КПРФ Казбеком Тайсаевым проводили во временно оккупированном Луганске пропагандистские акции, мотивируя членов вооруженных формирований так называемой «ЛНР» на активные боевые действия против Украины.
В частности, российские депутаты показательно посетили искалеченных боевиков, воевавших против Украины и вручили им медали к «100-летие образования СССР». Мол, во время спецоперации те отстаивают возрождение Советского Союза в новой форме.
Спецслужба продолжает сбор доказательной базы по роли российских чиновников в вооруженной агрессии против Украины и оккупации наших территорий.
В телеграмме Тайсаева есть сообщение, что визит состоялся 25 марта. Делегация посетила раненых военнослужащих "Народной милиции ЛНР" и российской армии, вручив им юбилейные медали.
На фото видно, как Тайсаев прикрепляет медали лежащим военным.
В частности, российские депутаты показательно посетили искалеченных боевиков, воевавших против Украины и вручили им медали к «100-летие образования СССР». Мол, во время спецоперации те отстаивают возрождение Советского Союза в новой форме.
Спецслужба продолжает сбор доказательной базы по роли российских чиновников в вооруженной агрессии против Украины и оккупации наших территорий.
В телеграмме Тайсаева есть сообщение, что визит состоялся 25 марта. Делегация посетила раненых военнослужащих "Народной милиции ЛНР" и российской армии, вручив им юбилейные медали.
На фото видно, как Тайсаев прикрепляет медали лежащим военным.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии