В оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ЦНС

08:08 11 июня Киев, Украина

Своими бездумными действиями россия сама лишает себя возможности присутствия в Крыму. Как сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), из-за подрыва Каховской ГЭС в оккупированном россиянами Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

По их данным, у захватчиков нет четкого плана по обеспечению полуострова пресной водой, а так называемому "главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову" московские кураторы приказали молчать о критичности ситуации.

В ЦНС отметили, что захватчики пытаются снизить количество информации о последствиях взрыва.

"Оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставку воды на полуостров по северокрымскому каналу. Враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, не освещая преступные действия российской армии", - говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что это указывает на то, что россияне сомневаются в возможности удержать Крым под своим контролем.

Ранее глава СНБО заявлял, что из-за подрыва россиян Каховской ГЭС, Крым на долгое время останется без пресной воды Днепра.

Около 700 тысяч человек в Украине, как на подкронтрольных, так и оккупированных рф территориях, не имеют должного доступа к питьевой воде из-за подрыва Каховской ГЭС.