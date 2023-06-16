В оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ЦНС

Своими бездумными действиями россия сама лишает себя возможности присутствия в Крыму. Как сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), из-за подрыва Каховской ГЭС в оккупированном россиянами Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением.
По их данным, у захватчиков нет четкого плана по обеспечению полуострова пресной водой, а так называемому "главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову" московские кураторы приказали молчать о критичности ситуации.
В ЦНС отметили, что захватчики пытаются снизить количество информации о последствиях взрыва.
В ЦНС считают, что это указывает на то, что россияне сомневаются в возможности удержать Крым под своим контролем.
Ранее глава СНБО заявлял, что из-за подрыва россиян Каховской ГЭС, Крым на долгое время останется без пресной воды Днепра.
Около 700 тысяч человек в Украине, как на подкронтрольных, так и оккупированных рф территориях, не имеют должного доступа к питьевой воде из-за подрыва Каховской ГЭС.
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