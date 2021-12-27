В оккупированном Крыму украинский военный получил тюремный срок

18:12 21 Апрель Киев, Украина

Подконтрольный оккупационным властям так называемый «Джанкойский райсуд» в Крыму, вынес незаконный приговор военному ВСУ Евгению Добринскому.

Военнослужащего обвинили в якобы незаконном пересечении государственной границы РФ и контрабанде наркотиков, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook в среду, 21 апреля.

"Нашего соотечественника осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – написала Денисова.

Она добавила, что Добринского обвиняли в якобы незаконном пересечении "государственной границы" России и контрабанде наркотиков.

"Осуждаю действия подконтрольного оккупационным властям суда, ведь уголовное дело является сфабрикованным. Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", – отметила омбудсмен.

Денисова назвала недопустимым преследование украинцев за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.



Напомним, 30 мая 2020 года в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту пропал военнослужащий одного из подразделений ВСУ.



В свою очередь ФСБ РФ 2 июня заявила о задержании украинского военного, который пытался "незаконно пересечь госграницу РФ". При этом он якобы был в состоянии алкогольного опьянения.