В оккупированном Крыму украинский военный получил тюремный срок

Подконтрольный оккупационным властям так называемый «Джанкойский райсуд» в Крыму, вынес незаконный приговор военному ВСУ Евгению Добринскому.
Военнослужащего обвинили в якобы незаконном пересечении государственной границы РФ и контрабанде наркотиков, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook в среду, 21 апреля.
Она добавила, что Добринского обвиняли в якобы незаконном пересечении "государственной границы" России и контрабанде наркотиков.
Денисова назвала недопустимым преследование украинцев за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.
Напомним, 30 мая 2020 года в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту пропал военнослужащий одного из подразделений ВСУ.
В свою очередь ФСБ РФ 2 июня заявила о задержании украинского военного, который пытался "незаконно пересечь госграницу РФ". При этом он якобы был в состоянии алкогольного опьянения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии