В оккупированном Крыму разведчики уничтожили два десантных катера рф - ГУР

09:19 10 ноября Киев, Украина

Как и анонсировал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов, в оккупированном россиянами Крыму была проведена очередная специальная операция. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Андрея Юсова.

Сообщается, что в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма разведчики поразили два российских скоростных десантных катера.

Вместе с тем Минобороны россии заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Напомним, ночью, 10 ноября, в Феодосии и Черноморском (оккупированный Крым) прозвучала серия взрывов.

Отмечается, что в Феодосии, вероятно, повреждена нефтебаза. Удары наносились неизвестными беспилотниками.

В Черноморском зафиксировано несколько "прилетов" за местной пограничной заставой. Как сообщают очевидцы, спасатели разбирают завалы казармы, за которой последовал "прилет".

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время будут очередные новости из Крыма, где украинские военные готовят новые операции.