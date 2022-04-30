Число незаконно задержанных людей в оккупированном Крыму силовиками РФ возросло с начала 2021 года до 156, что в 3 раза больше показателя 2020 года.
Внимание к растущему уровню преследований в Крыму привлек Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 29 июля.
Он сообщил, что выдвинутые против этих людей обвинения "основывались, прежде всего, на утверждениях о принадлежности их к запрещенным в России организациям, отрицании принудительного призыва на военную службу, так называемом "терроризме" или даже "государственной измене".
Как известно, Украина намерена запустить 23 августа "Крымскую платформу" - новый консультативный и координационный формат с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации полуострова и возвращения его Украине.
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