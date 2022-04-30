20:09 29 июля Киев, Украина

Число незаконно задержанных людей в оккупированном Крыму силовиками РФ возросло с начала 2021 года до 156, что в 3 раза больше показателя 2020 года.

Внимание к растущему уровню преследований в Крыму привлек Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 29 июля.

"По данным, собранным неправительственной организацией "Крымскотатарский ресурсный центр ", в первой половине 2021 года количество незаконных обысков, проведенных российскими оккупантами в домах жителей Крыма, достигло 33 против 23 в первой половине 2020 года. Количество незаконных задержаний возросло еще больше - с 48 до 156, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил иностранным коллегам украинский посол.

Он сообщил, что выдвинутые против этих людей обвинения "основывались, прежде всего, на утверждениях о принадлежности их к запрещенным в России организациям, отрицании принудительного призыва на военную службу, так называемом "терроризме" или даже "государственной измене".

"Мы решительно осуждаем политику России заставить замолчать голоса несогласных во временно оккупированных районах Украины. Напоминаем российской стороне, что местное гражданское население защищено нормами международного гуманитарного права. Пришло время, чтобы Россия наконец их изучила", - заявил Цымбалюк.