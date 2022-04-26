В оккупированном Херсоне россияне назначили новых "руководителей"

В захваченном россиянами городском совете Херсона оккупантыпровели совещание, на котором представили так называемого нового "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
Об этом в телеграмме сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
Об этом в телеграмме сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 8 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал русскую оккупацию Херсона.
Александр Кобец, преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии, в 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии Голос, был водителем мэра Херсона Колихаева.
Александр Кобец, преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии, в 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии Голос, был водителем мэра Херсона Колихаева.
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