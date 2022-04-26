В оккупированном Херсоне россияне назначили новых "руководителей"

17:15 26 апреля Киев, Украина





Об этом в телеграмме В захваченном россиянами городском совете Херсона оккупантыпровели совещание, на котором представили так называемого нового "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.Об этом в телеграмме сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

“Оккупанты заняли помещение городского совета города Херсона. Сняли всю украинскую символику и на входе поставили своих военных. Сегодня команда городского совета была вынуждена покинуть помещение и работать в другом месте... Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны. Потому что Херсон и Херсонщина – это Украина, – говорится в сообщении.

65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 8 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал русскую оккупацию Херсона.



Александр Кобец, преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии, в 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии Голос, был водителем мэра Херсона Колихаева.