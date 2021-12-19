В Офисе Президента сообщили повестку заседания СНБО
11:34 15 Апрель Киев, Украина
Сегодня состоится заседание СНБО
, кроме вопросов ситуации на Донбассе
рассмотрят спецвопросы от Владимира Зеленского.
Об этом сообщает
пресс-служба Офиса президента.
"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - говорится в сообщении.
Также СНБО рассмотрит второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.
"Среди важных вопросов также кибербезопасность. Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства", - добавили в ОП.
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