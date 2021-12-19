В Офисе Президента сообщили повестку заседания СНБО

11:34 15 Апрель Киев, Украина

Сегодня состоится заседание СНБО , кроме вопросов ситуации на Донбассе рассмотрят спецвопросы от Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - говорится в сообщении.

Также СНБО рассмотрит второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.



Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.