В Офисе Генпрокурора рассказали, что ждет нардепов, выехавших из Украины

17:29 22 марта Киев, Украина





Об этом заявила генеральный прокурор Украины



В сообщении говорится о шести депутатах: их фамилии и фракции Венедиктова не назвала. По ее словам, с начала вторжения российских оккупантов в Украину Офис генпрокурора мониторит перемещение всех топ-чиновников. Депутатов Верховной Рады, которые с начала военных действий в Украине выехали за границу и до сих пор не вернулись, хотят привлечь к ответственности.Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова В сообщении говорится о шести депутатах: их фамилии и фракции Венедиктова не назвала. По ее словам, с начала вторжения российских оккупантов в Украину Офис генпрокурора мониторит перемещение всех топ-чиновников.

"Мы с первых дней мониторим (кто куда выезжал). У меня есть такой проект под кодовым названием "хлам". Это депутаты, министерский и корпус заместителей министров, судьи, правоохранители, прокуроры. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень смотрим ", – сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что среди выехавших за границу нардепов есть те, кто покинул территорию Украины на более-менее законных основаниях – из-за не мобилизационного возраста. И добавила, что дела возбуждаются не только по поводу того, каким образом уезжают топ-чиновники, но и по поводу того, что именно они вывозят с собой.