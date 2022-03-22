В Офисе Генпрокурора рассказали, что ждет нардепов, выехавших из Украины

Депутатов Верховной Рады, которые с начала военных действий в Украине выехали за границу и до сих пор не вернулись, хотят привлечь к ответственности.
Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
В сообщении говорится о шести депутатах: их фамилии и фракции Венедиктова не назвала. По ее словам, с начала вторжения российских оккупантов в Украину Офис генпрокурора мониторит перемещение всех топ-чиновников.
Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
В сообщении говорится о шести депутатах: их фамилии и фракции Венедиктова не назвала. По ее словам, с начала вторжения российских оккупантов в Украину Офис генпрокурора мониторит перемещение всех топ-чиновников.
Венедиктова отметила, что среди выехавших за границу нардепов есть те, кто покинул территорию Украины на более-менее законных основаниях – из-за не мобилизационного возраста. И добавила, что дела возбуждаются не только по поводу того, каким образом уезжают топ-чиновники, но и по поводу того, что именно они вывозят с собой.
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