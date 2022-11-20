В Офисе генпрокурора назвали число погибших и раненых среди гражданских

11:02 20 ноября Киев, Украина

Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной агрессии рф 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей, более 11 тысяч гражданских получили ранения. Об этом в субботу, 19 ноября, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

"На сегодня зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности. По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских. Но мы понимаем, что реальная цифра гораздо больше, к некоторым оккупированным территориям мы еще не имеем доступа", - сказал он.

Он подчеркнул, что только за последние два месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружено более 700 тел убитых и погибших.

"Почти 90% - это гражданские лица", - заявил Костин.

По его словам, в этих областях обнаружено более 20 мест, где незаконно содержались и были замучены украинские граждане. Больше всего преступлений против гражданских и застенков было зафиксировано в Харьковской области.

Костин добавил, что на недавно освобожденной территории Херсонской области прокуратура только начала работу по выявлению преступлений, совершенных российскими захватчиками против гражданских.

Генпрокурор также добавил, что сообщено о подозрении в военных преступлениях 216 лицам, из них 17 - российские военнопленные, остальным выдвинуты заочные подозрения.

Обвинительные акты в суд направили в отношении 60 человек, уже 12 человек осуждены.

Ранее Генпрокурор заявил, что массированные атаки на гражданскую инфраструктуру не помешают прокурорам достичь результата в расследовании международных преступлений рф.