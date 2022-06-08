В Одессе задержали завербованного ФСБ рф жителя

07:23 08 июня Киев, Украина

Одесская областная прокуратура вместе с следователями СБУ завершили расследование по делу завербованного одессита передававшего врагу данные о защитных вооружениях.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СБУ.

"По данным следствия, житель Одессы был завербован ФСБ во время пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. По заданию иностранной спецслужбы он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава, имеющемся вооружении и передавал захватчикам через Телеграмм", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК направлено в суд. Одесситу грозит до 15 лет заключения.



В то же время в прокуратуре уточнили, что задержанный мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ.

"Первую задачу злоумышленник получил в прошлом году. Он получил информацию и фото о ходе совместных военных учений НАТО и Украины Си Бриз и отправил их своим российским кураторам", - отметили обвинители.

После начала войны обвиняемый лично объезжал местность в Одессе и области, проводил фото- и видеофиксацию блокпостов и личного состава ВСУ, правоохранительных органов и территориальной обороны.



Мужчину задержали при выполнении очередного задания врага, он находится под стражей.



В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных промежуточных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42; два корпуса осколочных гранат Ф-1; три запала УЗРГМ и другое.