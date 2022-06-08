В Одессе задержали завербованного ФСБ рф жителя

Одесская областная прокуратура вместе с следователями СБУ завершили расследование по делу завербованного одессита передававшего врагу данные о защитных вооружениях.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СБУ.
Обвинительный акт по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК направлено в суд. Одесситу грозит до 15 лет заключения.
В то же время в прокуратуре уточнили, что задержанный мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ.
В то же время в прокуратуре уточнили, что задержанный мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ.
После начала войны обвиняемый лично объезжал местность в Одессе и области, проводил фото- и видеофиксацию блокпостов и личного состава ВСУ, правоохранительных органов и территориальной обороны.
Мужчину задержали при выполнении очередного задания врага, он находится под стражей.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных промежуточных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42; два корпуса осколочных гранат Ф-1; три запала УЗРГМ и другое.
Мужчину задержали при выполнении очередного задания врага, он находится под стражей.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных промежуточных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42; два корпуса осколочных гранат Ф-1; три запала УЗРГМ и другое.
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