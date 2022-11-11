В очередной раз успешно прошел обмен военнопленных: домой вернулись 45 защитников

45 воинов Вооруженных Сил Украины вернулись домой. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Среди них солдаты и сержанты, в боях защищавшие наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников. Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо", - написал Ермак.