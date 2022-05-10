В обучении инструкторов ВМС будет использоваться зарубежный опыт - приглашены специалисты Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании

07:22 10 декабря Киев, Украина

В 2021 году особое внимание украинского флота будет сосредоточено на подготовке инструкторов ВМС Украины по разным направлениям. К данной подготовке будут привлечены и иностранные инструкторы.



Об этом сообщает АрмияИнформ.



Ожидается, что в следующем году к проведению курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины приобщатся такие государства-партнеры Украины, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания.



Сейчас для украинского флота приоритетом является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров. При этом планируется, что значительное внимание будет уделяться подготовке инструкторов ВМС Украины по разным направлениям. Главная идея проведения курсов подготовки с привлечением иностранных инструкторов заключается в повышении боевых и оперативных возможностей национального флота.



В 2021 году для личного состава флотилии и Морского командования ВМС Украины планируется провести курсы по подготовке вахтенных офицеров, вопросам освещения надводной обстановки, логистического и оперативного планирования, а также ожидается менторская помощь по вопросам борьбы за живучесть корабля.



Для морской пехоты запланированы курсы по подготовке снайперов, контрснайперской борьбе, амфибийных операциям и практическим действиям в урбанизированной местности и в условиях плохой видимости. Кроме того, ожидается, что будут курсы подготовки для морской авиации и инструкторов водолазные школы.