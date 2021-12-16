В ОБСЕ переданы списки для обмена пленными

15:52 13 Август Киев, Украина

Украинская сторона, в рамках подготовки к заседанию ТКГ, согласовала и передала миссии ОБСЕ списки на обмен пленными.

Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства рассказал и о количестве лиц в списке для обмена.

"Мы в ОБСЕ уже передали новый список (лиц для взаимного освобождения - ред.). ОБСЕ подтвердила наш список, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны, они предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина - Россия - ОБСЕ в Трехсторонний группе, когда может технически состоятся обмен", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что на заседании ТКГ также будут рассмотрены вопросы по разминированию территорий и вопросы безопасности.