В обход санкций Германия и Италия будут покупать газ у России за рубли

За время войны украинцы поменяли многие свои привычки и взгляды. Теперь наш лозунг: Моя хата не скраю. А вот для старушки-Европы любые перемены даются с трудом, особенно, если это касается ее благополучия. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, власти Германии и Италии разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа.

Два источника издания сообщили, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

Отмечается, что Германия действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.

Также Reuters сообщает, что итальянское правительство также общалось с Еврокомиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ.

СМИ уточняют, что это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni заявила о начале процедуры открытия двух счетов: одного в евро и одного в рублях.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд европейских стран довольно долго не смогут отказаться от российской нефти и газа.