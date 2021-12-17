В ОАСК рассказали об иске в отношении партии Шария

22:51 23 Июль Киев, Украина

В пресс-службе ОАСК рассказали о получении искового заявления содержащего требование о запрете «Партии Шария» в связи с несоблюдением закона «О декоммунизации». Подробности не сообщаются, све́дения об истце не разглашаются.

В Окружной админсуд Киева обратились с просьбой обязать Минюст обратиться в суд относительно запрета деятельности «Партии Шария». Об этом сообщается на его сайте.

В качестве причины указывается нарушение закона «О декоммунизации», который осуждает деятельность коммунистических и социалистических символов, убеждений и принципов.

Истец попросил суд признать противоправной бездеятельность Минюста, который не принял решение о несоответствии работы «Партии Шария» требованиям закона «О декоммунизации», осуждающего социалистические и коммунистические убеждения и символику.

Он также призвал ОАСК обязать Минюст подать иск в суд с требованием запретить деятельность «Партии Шария» в Украине и отменить ее госрегистрацию.

Суд пока рассматривает вопрос об открытии дела по этому иску.

Напомним! В Харькове жестоко избили членов «Партии Шария», им были нанесены тяжелые травмы, требующие госпитализации, оперативного вмешательства и реанимационного лечения.

Участникам инцидента грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним! Судьи ОАСК подали Владимиру Зеленскому обращение, в котором рассказали об оказываемом на них давлении.