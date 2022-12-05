В новом пакете санкций ЕС будут ограничения против российских БПЛА - Bloomberg

Евросоюз планирует включить в девятый пакет санкций против рф ограничения на российский сектор беспилотных летательных аппаратов. ЕС намерен его утвердить на следующей неделе.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые москвой в военных целях, а также меры, направленные против услуг, инвестиций и российского медиа- и финансового секторов, отметили источники.
Новый пакет, который станет девятым по счету с момента вторжения россии в Украину в феврале, также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока, сказал один из собеседников.
Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к ужесточению пакета мер в рамках своих требований поддержать ограничение цен на российскую нефть.
Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, отметили источники.
Для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов.
В последние недели москва использует беспилотники для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе дроны, которые поставляются из Ирана.
В многочисленных сообщениях говорится об использовании американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые москвой в военных целях, а также меры, направленные против услуг, инвестиций и российского медиа- и финансового секторов, отметили источники.
Новый пакет, который станет девятым по счету с момента вторжения россии в Украину в феврале, также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока, сказал один из собеседников.
Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к ужесточению пакета мер в рамках своих требований поддержать ограничение цен на российскую нефть.
Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, отметили источники.
Для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов.
В последние недели москва использует беспилотники для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе дроны, которые поставляются из Ирана.
В многочисленных сообщениях говорится об использовании американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках.
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