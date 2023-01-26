В Норвегии пройдет обучение ВСУ по стрельбе, командному управлению и медподготовке

Украинские военные впервые пройдут в Норвегии обучение по стрельбе, командному управлению и медицинской подготовке. Об этом пишет Dagens Næringsliv.
Сообщается, что около ста бойцов ВСУ прибудут весной на базу национальной гвардии Норвегии в Тронделаг. Учения продлятся пять-шесть недель, затем прибудет новая партия солдат для прохождения учений. Они пробудут в Норвегии пять-шесть недель, прежде чем новые украинские контингенты придут на смену позже этого года.
Ранее украинские военнослужащие проходили подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.
Сообщается, что около ста бойцов ВСУ прибудут весной на базу национальной гвардии Норвегии в Тронделаг. Учения продлятся пять-шесть недель, затем прибудет новая партия солдат для прохождения учений. Они пробудут в Норвегии пять-шесть недель, прежде чем новые украинские контингенты придут на смену позже этого года.
Ранее украинские военнослужащие проходили подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии