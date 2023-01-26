В Норвегии пройдет обучение ВСУ по стрельбе, командному управлению и медподготовке

"Новое то, что мы предлагаем специализированную подготовку для украинских солдат в Норвегии, не только связанную с материальной частью. Теперь будут тренинги по санитарии, снайперской стрельбе и курс командного управления. Это большой вклад, который будет заметным", - сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грам.