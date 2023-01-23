В Норвегии обсудят возможность поставок Leopard для Украины

17:23 23 января Киев, Украина

Норвежские политики обсудят возможность передачи Украине немецких танков Leopard на секретном заседании 23 января.

Об этом сообщило издание Dagbladet.



Отмечается, что место и точное время встречи не разглашается. В ней примут участие 20 членов комитета иностранных дел и обороны парламента Норвегии (Стортинга).



По информации газеты, главной темой заседания станет военная помощь Украине, в частности, возможность передачи танков Leopard.