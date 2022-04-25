В Норвегии группа "Гринпис" заблокировала танкер с нефтью рф

"Гринпис" заблокировал танкер, доставивший российскую нефть в Норвегию
Активисты приковали себя цепью к судну в знак протеста против российского вторжения в Украину.
Танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, примерно в 70 км к югу от столицы Осло.
Танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, примерно в 70 км к югу от столицы Осло.
Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на такой импорт из России после вторжения в Украину.
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