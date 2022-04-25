В Норвегии группа "Гринпис" заблокировала танкер с нефтью рф

12:25 25 апреля Киев, Украина

"Гринпис" заблокировал танкер, доставивший российскую нефть в Норвегию

Активисты приковали себя цепью к судну в знак протеста против российского вторжения в Украину.



Танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, примерно в 70 км к югу от столицы Осло.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", - заявил глава Гринпис Норвегии Фроде Плейм.

Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на такой импорт из России после вторжения в Украину.