В Нидерландах задержан мужчина по подозрению в поставке чипов в рф в обход санкций

18:54 07 октября Киев, Украина

Нидерландская полиция задержала местного мужчину, подозреваемого в поставке микрочипов в россию вопреки санкциям, введенным со стороны стран Запада.

Об этом пишет De Telegraaf.

«Известно, что российская военная промышленность в настоящее время испытывает серьезную нехватку этих микросхем. Подозреваемый, вероятно, умышленно сделал вид, что отправляет эти товары в другой пункт назначения, а не в россию, чтобы обойти введенные санкции» , — заявили в FIOD.

Власти пресекли дальнейшие поставки, арестовали личные и коммерческие счета подозреваемого. Также у него изъяты записи и «запас [электронных] товаров».



Поставки микрочипов и другой электроники в россию находятся под западными санкциями из-за российского вторжения. Также Евросоюз ограничил поставки кремния, необходимого для производства чипов.



/>Россия не может импортировать чипы не только из Европы и США, но и из других стран. В противном случае к этим государствам будут применены вторичные санкции. По этой причине Тайвань отказался поставлять в рф чипы с тактовой частотой более 25 МГц, используемые в их производстве литографического оборудования и некоторых других товаров. Фактически Тайвань запретил поставки любых чипов, которые производились в последние 30 лет.



ФБР и Министерство торговли США в июне начали расследование о происхождении микросхем, обнаруженных в российской военной технике в Украине. Специалисты нашли в ней компоненты от Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi, а также шести производителей микросхем в Европе, Японии и Тайване. Теперь эксперты должны установить цепочки поставок.