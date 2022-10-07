В Нидерландах задержан мужчина по подозрению в поставке чипов в рф в обход санкций

Нидерландская полиция задержала местного мужчину, подозреваемого в поставке микрочипов в россию вопреки санкциям, введенным со стороны стран Запада.
Об этом пишет De Telegraaf.
Власти пресекли дальнейшие поставки, арестовали личные и коммерческие счета подозреваемого. Также у него изъяты записи и «запас [электронных] товаров».
Поставки микрочипов и другой электроники в россию находятся под западными санкциями из-за российского вторжения. Также Евросоюз ограничил поставки кремния, необходимого для производства чипов.
/>Россия не может импортировать чипы не только из Европы и США, но и из других стран. В противном случае к этим государствам будут применены вторичные санкции. По этой причине Тайвань отказался поставлять в рф чипы с тактовой частотой более 25 МГц, используемые в их производстве литографического оборудования и некоторых других товаров. Фактически Тайвань запретил поставки любых чипов, которые производились в последние 30 лет.
ФБР и Министерство торговли США в июне начали расследование о происхождении микросхем, обнаруженных в российской военной технике в Украине. Специалисты нашли в ней компоненты от Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi, а также шести производителей микросхем в Европе, Японии и Тайване. Теперь эксперты должны установить цепочки поставок.
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