В некоторых частях рф около 70% мобилизованных отказались воевать - Гайдай

10:22 23 октября Киев, Украина

В Кременной Луганской области задержали мобилизированных россиян. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Так, на одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся "мобики", которые отказались воевать", - отметил он.

По словам Гайдая, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

Некоторые россияне убегают, а остальных - удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить в атаку.

Также глава ОВА сообщил, что на севере Луганской области участились случаи шантажа населения россиянами путем обесточивания населенных пунктов.

Ранее Гайдай назвал самую "горячую" точку Луганщины. По его словам, это направление в районе Сватово.

Напомним, войска рф готовятся к длительной обороне в Луганской области и сооружают укрепления.