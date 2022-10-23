В некоторых частях рф около 70% мобилизованных отказались воевать - Гайдай

В Кременной Луганской области задержали мобилизированных россиян. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.
Некоторые россияне убегают, а остальных - удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить в атаку.
Также глава ОВА сообщил, что на севере Луганской области участились случаи шантажа населения россиянами путем обесточивания населенных пунктов.
Ранее Гайдай назвал самую "горячую" точку Луганщины. По его словам, это направление в районе Сватово.
Напомним, войска рф готовятся к длительной обороне в Луганской области и сооружают укрепления.
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