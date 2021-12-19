В НБУ сменился один из зампредов

18:10 22 Июль Киев, Украина

Совет Национального банка провел заседание, на котором было принято решение, сменить одного из пяти замов главы НБУ . Новую должность получил бывший замминистра финансов Юрий Гелетий.



Об этом сообщил глава совета Об этом сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.



22 июля состоялось внеочередное заседание совета Нацбанка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных и кадровых вопросов, об этом в Facebook сообщил глава совета НБУ Данилишин.



По его информации, было решено установить полномочия члена совета НБУ Украины Кирилла Шевченко на срок осуществления им полномочий по должности.

"Совет решил освободить Чурия Олега Евгеньевича в связи с истечением срока полномочий. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 19 и п. 18 ч. 1 ст. 9 закона Украины "О Национальном банке Украины" с учетом представления председателя НБУ совет решил назначить на должность заместителя председателя Гелетия Юрия Игоревича", – отметил Данилишин.

Всего у главы Национального банка Украины пять заместителей: первый заместитель Екатерина Рожкова, заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Сергей Холод и Юрий Гелетий. На сайте НБУ пока не успели поменять фото Чурия на Гелетия.



Юрий Гелетий работал в Нацбанке Украины с 2003-го по 2015 год. С октября 2015-го до июля 2018 года занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов Украины. В июле 2018-го Кабинет Министров Украины назначил Гелетия заместителем министром финансов Украины, с декабря 2018 года занимал должность заместителя министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции.