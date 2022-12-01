В НАТО прокомментировали ракетные удары по Украине

17:37 01 декабря Киев, Украина





Об этом заявил помощник Генерального секретаря Ракетные удары россии по гражданской инфраструктуре Украины ставят целью нанести страдания украинскому народу, однако на самом деле демонстрируют российскую военную слабость и только разжигают среди украинцев чувство ненависти к врагу.Об этом заявил помощник Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кеттлер.

"россия стремится причинить страдания украинскому народу. Ярким примером являются последние массированные удары ракетами по гражданским, по городам, по инфраструктуре Украины", — отметил чиновник.

По его словам, также кремль разворачивает активную пропаганду.

"Очевидно, что москва руководствуется совсем другим набором морали и правил. Все это, включая воздушные удары по целям, - это серьезный ущерб, нанесенный и электрическим сетям, и гражданскому населению", - подчеркнул Кеттлер.

Чиновник добавил, что сумма ущерба, который нанесла россия Украине, может достигать 350 миллиардов долларов.

"Стоимость восстановления Украины сейчас может быть астрономической. Всемирный банк подсчитал, что это может стоить 350 миллиардов долларов США. И эти атаки также указывают на российскую военную слабость. Потому что россии не удается добиваться успехов на театре боевых действий и продвигаться вперед", — подчеркнул он.

По убеждению Дэвида Кеттлера, невыборочные удары россии по украинским городам, направленные против гражданских и инфраструктуры, являются проявлением отчаяния.