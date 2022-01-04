В НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

17:46 23 Апрель Киев, Украина

Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Бухаресте, где уже принял участие в консультациях Украины и Грузии с партнерами на восточном фланге НАТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 23 апреля.



Министры пяти стран - Украины, Грузии, Румынии, Польши и Турции обсудили вопросы региональной безопасности в контексте агрессии РФ, перспективы расширения НАТО и поддержку партнеров со стороны Альянса. Также стороны обсудили пути углубления взаимодействия с НАТО в контексте реализации курса Украины и Грузии на евроатлантическую интеграцию.

"Ключевые партнеры НАТО Украина и Грузия вносят значительный вклад в укрепление восточного фланга НАТО и поддержание стабильности в регионе Черного моря. Я убежден, что наше единство является наиболее действенным фактором сдерживания России и ее глубоко деструктивных действий в регионе", - сказал Кулеба.

Министр обратил внимание партнеров на то, что эскалация со стороны РФ является системной и наиболее масштабной за последние годы, представляя угрозу для европейской системы безопасности и региона Черного моря.