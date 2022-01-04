В НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Бухаресте, где уже принял участие в консультациях Украины и Грузии с партнерами на восточном фланге НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 23 апреля.
Министры пяти стран - Украины, Грузии, Румынии, Польши и Турции обсудили вопросы региональной безопасности в контексте агрессии РФ, перспективы расширения НАТО и поддержку партнеров со стороны Альянса. Также стороны обсудили пути углубления взаимодействия с НАТО в контексте реализации курса Украины и Грузии на евроатлантическую интеграцию.
Министры пяти стран - Украины, Грузии, Румынии, Польши и Турции обсудили вопросы региональной безопасности в контексте агрессии РФ, перспективы расширения НАТО и поддержку партнеров со стороны Альянса. Также стороны обсудили пути углубления взаимодействия с НАТО в контексте реализации курса Украины и Грузии на евроатлантическую интеграцию.
Министр обратил внимание партнеров на то, что эскалация со стороны РФ является системной и наиболее масштабной за последние годы, представляя угрозу для европейской системы безопасности и региона Черного моря.
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