В НАТО поддерживают суверенитет Украины и предостерегают РФ от дальнейшей эскалации

В НАТО напомнили РФ о том, что военная обстановка, связанная с активизацией военных ресурсов российской армии на пограничных с Украиной территориях, вызывает обеспокоенность и остается под бдительным наблюдением.
Военную активность РФ у границ Украины прокомментировал представитель НАТО немецкому изданию Welt.
Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".
Представитель Альянса напомнил, что на прошлой неделе в НАТО провели совещание о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.
Представитель Альянса напомнил, что на прошлой неделе в НАТО провели совещание о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.
Ранее сообщалось, что Россия и США провели консультации по ситуации вокруг Украины.
Напомним, на прошлой неделе состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. По его итогам в Офисе президента заявили, что главный сигнал, который прозвучал от США: Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.
Напомним, на прошлой неделе состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. По его итогам в Офисе президента заявили, что главный сигнал, который прозвучал от США: Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.
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