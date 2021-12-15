В НАТО поддерживают суверенитет Украины и предостерегают РФ от дальнейшей эскалации

12:35 06 Апрель Киев, Украина

НАТО напомнили РФ о том, что военная обстановка, связанная с активизацией военных ресурсов российской армии на пограничных с Украиной территориях, вызывает обеспокоенность и остается под бдительным наблюдением.

Военную активность РФ у границ Украины прокомментировал представитель НАТО немецкому изданию Welt.

"НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - сказал спикер.

Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".



Представитель Альянса напомнил, что на прошлой неделе в НАТО провели совещание о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

"Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и США провели консультации по ситуации вокруг Украины.



Напомним, на прошлой неделе состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. По его итогам в Офисе президента заявили, что главный сигнал, который прозвучал от США: Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.