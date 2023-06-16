В НАТО ожидают, что Грузия будет поддерживать санкции против россии

Грузия должна придерживаться санкций против россии, чтобы затруднить ее агрессивную войну против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом на Брюссельском форуме, отметив, что страны, включая Грузию, стараются сопротивляться российской агрессии.
НАТО приняло решение усилить помощь для таких стран, и Грузия является ярким примером этой поддержки.
Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, а НАТО ожидает от нечленов Альянса соблюдения санкций против россии.
Столтенберг также подчеркнул, что кремль пытается увеличить свое влияние и контроль над странами Варшавского договора и соседними государствами.
НАТО продолжает поддерживать Грузию и ее реформы, учитывая опыт российской агрессии, начавшейся в 2008 году, когда россия захватила территории Грузии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом на Брюссельском форуме, отметив, что страны, включая Грузию, стараются сопротивляться российской агрессии.
НАТО приняло решение усилить помощь для таких стран, и Грузия является ярким примером этой поддержки.
Важно, чтобы Грузия придерживалась демократических ценностей, а НАТО ожидает от нечленов Альянса соблюдения санкций против россии.
Столтенберг также подчеркнул, что кремль пытается увеличить свое влияние и контроль над странами Варшавского договора и соседними государствами.
НАТО продолжает поддерживать Грузию и ее реформы, учитывая опыт российской агрессии, начавшейся в 2008 году, когда россия захватила территории Грузии.
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