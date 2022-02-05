В НАТО отреагировали на совместное заявление Путина и Си Цзиньпина

08:59 05 Февраль Киев, Украина

Пожалуй, единственным влиятельным союзником Путина в сложившейся ситуации остается Китай. Хотя вряд ли китайское правительство обеспокоено идейной стороной этого конфликта. Все, чего хочет восточный сосед от России – это поиметь экономическую составляющую.

Именно поэтому во время приезда Путина на Олимпиаду в Пекин были заключены новые контракты на поставку из РФ в Китай газа и нефти. Ну а потом, чтобы по-восточному обычаю угодить гостю, было принято обговариваемое в мире совместное заявление.

В заявлении Китай дипломатично поддержал Россию в ее «борьбе за мир» в Европе, коснувшись и ракетно-ядерного разоружения. Хотя, слова о поддержке демократии и невмешательстве во внутреннюю политику других государств под предлогом защиты прав человека, звучат из уст именно этих лидеров немного цинично.

В свою очередь, НАТО не оставило без внимания это заявление. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз подчеркнул, что Альянс никого не заставляет становиться его членом, поскольку в приоритете всегда стоит свобода государств в выборе своего пути.