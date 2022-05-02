В НАТО осудили нахождение российских миротворцев на территории Приднестровья

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возмущен отношением российского руководства к целостности стран-соседей и к международному праву в целом.
Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня видеоконференции министров иностранных дел Альянса.
Он заявил, что "это является нарушением территориальной целостности Молдовы и еще одним примером того, как Россия не уважает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдову".
Столтенберг добавил, что ожидает встречи с новоизбранной президенткой Молдовы Майей Санду, и заявил, что НАТО ценит партнерство с государством.
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