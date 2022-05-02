В НАТО осудили нахождение российских миротворцев на территории Приднестровья

19:48 01 декабря Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возмущен отношением российского руководства к целостности стран-соседей и к международному праву в целом.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня видеоконференции министров иностранных дел Альянса.

"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что "это является нарушением территориальной целостности Молдовы и еще одним примером того, как Россия не уважает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдову".



Столтенберг добавил, что ожидает встречи с новоизбранной президенткой Молдовы Майей Санду, и заявил, что НАТО ценит партнерство с государством.